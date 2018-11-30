Балаковцы пожаловались в соцсети на ямы с кипятком на улице Степная

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-30T12:07:14+03:00

В «Т Плюс» уверяют, что это не авария

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Сегодня, 30 ноября, в группе «Балаковский репортер» соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, где рассказывается о яме с кипятком на улице Степная в 10-м микрорайоне.

- Посмотрите, какая лужа, даже теплоноситель вытекает. Тут скоро карасики, кувшинки появятся, можно будет купаться как в Японии, — рассказывает автор публикации.

В комментариях местные жители сообщили, что горячей воды нет уже как минимум в трех домах. Отопление пока что не отключили.

- Это не авария, а небольшое повреждение на трубопроводе. Просто труба находится под землей и рабочие выкопали яму, чтобы добраться до нее. Авария это совсем другой случай. Горячая вода сейчас отключена в десяти домах, — рассказали «КП-Саратов» в «Т Плюс».

Компания заверила, что все работы за сегодня будут закончены.