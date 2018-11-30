Балаковцы пожаловались в соцсети на ямы с кипятком на улице Степная
Сегодня, 30 ноября, в группе «Балаковский репортер» соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, где рассказывается о яме с кипятком на улице Степная в 10-м микрорайоне.
- Посмотрите, какая лужа, даже теплоноситель вытекает. Тут скоро карасики, кувшинки появятся, можно будет купаться как в Японии, — рассказывает автор публикации.
В комментариях местные жители сообщили, что горячей воды нет уже как минимум в трех домах. Отопление пока что не отключили.
- Это не авария, а небольшое повреждение на трубопроводе. Просто труба находится под землей и рабочие выкопали яму, чтобы добраться до нее. Авария это совсем другой случай. Горячая вода сейчас отключена в десяти домах, — рассказали «КП-Саратов» в «Т Плюс».
Компания заверила, что все работы за сегодня будут закончены.