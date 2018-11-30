Владельца парикмахерской в Пугачеве оштрафовали за отсутствие пандусов

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-30T11:38:15+03:00

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В Пугачеве прокуратура организовала проверку ИП, который содержал парикмахерскую. Ведомство выясняло, соблюдены ли требования о социальной защите инвалидов.

- Здание, в котором располагалась фирма, не имело приспособлений для свободного доступа лиц с ограниченными возможностями, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В отношении ИП возбудили административное дело. Суд оштрафовал его за отсутствие пандусов на 2 тыс. рублей. Кроме того, владельца парикмахерской обязали обеспечить доступ в салон.