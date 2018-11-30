В Хвалынском районе накрыли подпольный завод розлива «левого» алкоголя

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-30T11:44:39+03:00

В Саратовской области нелегальное производство было организовано на территории бывшего завода электроаппаратуры [видео]

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Цех подпольного завода по производству алкоголя

Саратовские, балаковские и самарские полицейские в ходе совместной операции прикрыли деятельность подпольного завода по производству и розливу нелегального алкоголя.

Производство располагалось на территории бывшего завода по производству низковольтной электроаппаратуры в селе Возрождение Хвалынского района.

Бутлегеры работали мощно — завод был оснащен автоматизированной производственной линией.

- С места происшествия изъято оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости, более 11 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований, около 62 тыс. пустых бутылок, приготовленных для розлива, рулон акцизных марок общим количеством 500 тыс. штук, 136 рулонов этикеток и контрэтикеток различного наименования алкогольной продукции и 7,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Образцы изъятой жидкости и акцизные марки направлены на исследование, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе спецоперации задержали шестерых граждан, трое из которых жители Самарской области, остальные — мигранты из ближнего зарубежья. Все они задержаны, устанавливаются роли каждого в деятельности подпольного завода. Заведено уголовное дело.

Позднее еще три человека, подозреваемые в причастности к деятельности этого завода, задержаны в Самарской области.