В Саратове братья избили друга и отобрали у него мобильник

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-30T11:17:24+03:00

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Вчера, 29 ноября, саратовская полиция выяснила, кто избил 34-летнего мужчину и отобрал у него сотовый телефон.

- По словам потерпевшего, он 27 ноября в 22:00 пригласил друзей в гости к себе домой, на 1-й проезд Скоморохова. До криминала приятелей довела внезапная ссора. Мужчина госпитализирован в городскую больницу, — рассказали «КП-Саратов» в ГУВД.

Выяснилось, что потерпевшего избил 26-летний рецидивист и его 20-летний брат.

Задержанные во всем признались, похищенное у них «удалось изъять частично».

В отношении мужчин заведено уголовное дело за грабеж.