2018-11-30T11:17:24+03:00
Происшествия

В Саратове братья избили друга и отобрали у него мобильник

Мужчина госпитализирован
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 29 ноября, саратовская полиция выяснила, кто избил 34-летнего мужчину и отобрал у него сотовый телефон.

- По словам потерпевшего, он 27 ноября в 22:00 пригласил друзей в гости к себе домой, на 1-й проезд Скоморохова. До криминала приятелей довела внезапная ссора. Мужчина госпитализирован в городскую больницу, — рассказали «КП-Саратов» в ГУВД.

Выяснилось, что потерпевшего избил 26-летний рецидивист и его 20-летний брат.

Задержанные во всем признались, похищенное у них «удалось изъять частично».

В отношении мужчин заведено уголовное дело за грабеж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики работают на улице Беговая
Под Саратовом погиб провалившийся под лед ребенок
Под Саратовом молодой гость изнасиловал хозяйку дома
На Волге под лед провалился ребенок
Подростку под Саратовом светит срок за сбор наркотика на пустыре
Саратовцев проверят на ВИЧ
Балаковцы пожаловались в соцсети на ямы с кипятком на улице Степная
Владельца парикмахерской в Пугачеве оштрафовали за отсутствие пандусов
В Хвалынском районе накрыли подпольный завод розлива «левого» алкоголя
Ученые СГТУ разработали программу для распознавания психоэмоционального состояния человека
В Балакове на 79-летней женщине вспыхнула одежда
Возле храма Утоли моя печали установили еврейскую ханукию
В Саратове жена алиментщика пыталась отбить арестованный автомобиль
Под Энгельсом мужчина сумел запереть друга, который дважды ударил его топором по голове
Панков:Церкви увеличили доступность для прихожан
Жительницу Лысых Гор осудили на восемь лет за убийство, поджог тела и утопление
Центр Саратова может остаться без воды до полуночи
В Саратове женщина отдала мошеннику 375 тыс. рублей за плитку
Мужчина обокрал четыре «Лады» в Энгельсском районе
Найден вор, проломивший стену в саратовском гараже
В поселке Прилужный столкнулись ВАЗ-21074 и Kia Sportage
В Энгельсе уничтожили 130 кг яблок из Польши. Видео
Панков призвал Минкульт и ДОМ.РФ разъяснить жителям планы в отношении складов Рейнеке
В Саратове прошло благотворительное мероприятие с участием детей-инвалидов
За сутки из Саратова вывезли более 1,5 тыс. кубометров снега
В селе Тепловка грабитель успел выпить шесть бутылок коньяка
В Саратове столкнулись два автомобиля такси
Перекрытые улицы и ДТП парализуют движение в Саратове