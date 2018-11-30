Возле храма Утоли моя печали установили еврейскую ханукию

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-30T11:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Саратова установили ханукальную менору — еврейский девятисвечник ханукию.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», конструкция высотой несколько метров, появилась возле парка Липки. Она расположилась возле православного храма Утоли моя печали.

Примечательно, что православный храм и еврейскую менору разделяет памятник Николаю Чернышевскому.

Девятисвечник установлен в честь праздника Хануки, о чем гласит надпись на нем. При этом имеется ссылка на сайт Еврейского общинного центра Саратова, хотя такой страницы не существует.

Ханука отмечается в этом году со 2 по 10 декабря.