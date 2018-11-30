Возле храма Утоли моя печали установили еврейскую ханукию
Саратовцев поздравляют с Ханукой
В Саратове установили ханукиюФото: Екатерина Семенова
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В центре Саратова установили ханукальную менору — еврейский девятисвечник ханукию.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», конструкция высотой несколько метров, появилась возле парка Липки. Она расположилась возле православного храма Утоли моя печали.
Примечательно, что православный храм и еврейскую менору разделяет памятник Николаю Чернышевскому.
.Фото: Екатерина Семенова
Девятисвечник установлен в честь праздника Хануки, о чем гласит надпись на нем. При этом имеется ссылка на сайт Еврейского общинного центра Саратова, хотя такой страницы не существует.
Ханука отмечается в этом году со 2 по 10 декабря.