В Саратове жена алиментщика пыталась отбить арестованный автомобиль
В Саратове мужчина должен был выплачивать алименты несовершеннолетней дочери. Однако отдавал он их с задержками, поэтому накопился долг — более 400 тыс. рублей.
- Судебные приставы выяснили, что у нарушителя есть автомобиль Geely Emgrand. Гражданина вызвали в районный отдел. Туда он приехал на указанной иномарке, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.
Машину арестовали, однако во время изъятия нынешняя жена должника стала препятствовать этому и всячески отпиралась. В отношении женщины составлен административный протокол. На авто все же наложили арест и передали спецорганизации на продажу. Вырученные деньги пойдут на алименты.