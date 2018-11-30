В Саратове жена алиментщика пыталась отбить арестованный автомобиль

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-30T10:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове мужчина должен был выплачивать алименты несовершеннолетней дочери. Однако отдавал он их с задержками, поэтому накопился долг — более 400 тыс. рублей.

- Судебные приставы выяснили, что у нарушителя есть автомобиль Geely Emgrand. Гражданина вызвали в районный отдел. Туда он приехал на указанной иномарке, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Машину арестовали, однако во время изъятия нынешняя жена должника стала препятствовать этому и всячески отпиралась. В отношении женщины составлен административный протокол. На авто все же наложили арест и передали спецорганизации на продажу. Вырученные деньги пойдут на алименты.