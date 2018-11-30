Под Энгельсом мужчина сумел запереть друга, который дважды ударил его топором по голове

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-30T10:44:17+03:00

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Энгельсские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя села Квасниковка Энгельсского района.

- По данным следствия, 10 июля мужчина распивал спиртное со своим 47-летним приятелем. Он попросил старшего товарища дать ему денег на покупку алкоголя. Хозяин дома рассвирепел и дважды ранил друга топором. Побег гостя не смог остановить даже еще один удар инструментом в прихожей. Потерпевшему удалось выскочить из дома, заперев знакомого, и вызвать себе «скорую». Благодаря оперативности медиков раненый мужчина остался жив, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

На агрессивного гражданина заведено уголовное дело, которое уже передано для рассмотрения в суд. Он так и не захотел признавать свою вину.