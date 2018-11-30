Жительницу Лысых Гор осудили на восемь лет за убийство, поджог тела и утопление

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-30T10:18:10+03:00

Она убила своего сожителя, а после пыталась избавиться от трупа

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В Лысых Горах Саратовской области осудили 31-летнюю местную жительницу за убийство.

- Женщина 21 сентября 2017 года у себя дома почувствовала неприязнь к 25-летнему сожителю. Она ударила его ножом в спину и ногу. От этого мужчина скончался на месте, а злоумышленница захотела скрыть преступление, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Гражданка стала сжигать труп, после расчленила, а останки в мешках выкинула в сливную яму за пределами поселка.

В суде обвиняемая говорила, что убила, потому что защищалась. Однако гособвинитель доказал, что это не так.

Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом того, что у нее есть малолетние дети.