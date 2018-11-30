Центр Саратова может остаться без воды до полуночи
На всю пятницу, 30 ноября, затянется ремонт на водопроводе Саратова из-за очередной аварии на Чернышевского, где вода заливает проезжую часть.
В ООО «КВС» сообщили, что ориентировочно до полуночи изменены параметры холодного водоснабжения абонентам квадратов улиц:
- Соколовая — Астраханская — Рабочая — Аткарская;
- Рабочая — Хользунова — 2-я Садовая — железная дорога;
Также может исчезнуть вода в кранах домов по улице Верхняя, в поселке Первомайский и 5–7 Линии. К тому же возможно изменение параметров ХВС по 1-му и 3-му Станционным проездам.
Кроме того, ориентировочно до 18:00 в связи с проведением работ по Хвесина изменены параметры холодного водоснабжения абонентам этой улицы от Малой Горной в направлении возрастания нумерации домов.