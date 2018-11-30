Центр Саратова может остаться без воды до полуночи

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-30T10:21:41+03:00

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На всю пятницу, 30 ноября, затянется ремонт на водопроводе Саратова из-за очередной аварии на Чернышевского, где вода заливает проезжую часть.

В ООО «КВС» сообщили, что ориентировочно до полуночи изменены параметры холодного водоснабжения абонентам квадратов улиц:

- Соколовая — Астраханская — Рабочая — Аткарская;

- Рабочая — Хользунова — 2-я Садовая — железная дорога;

Также может исчезнуть вода в кранах домов по улице Верхняя, в поселке Первомайский и 5–7 Линии. К тому же возможно изменение параметров ХВС по 1-му и 3-му Станционным проездам.

Кроме того, ориентировочно до 18:00 в связи с проведением работ по Хвесина изменены параметры холодного водоснабжения абонентам этой улицы от Малой Горной в направлении возрастания нумерации домов.