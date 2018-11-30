Мужчина обокрал четыре «Лады» в Энгельсском районе

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-30T09:51:55+03:00

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Полиция раскрыла четыре кражи из автомобилей в Энгельсском районе.

- Первое заявление поступило в отдел 18 июля. По словам 35-летнего хозяина ВАЗ 21093, кто-то вскрыл замок авто и унес оттуда полку с колонками, ящик с инструментами, спортивную сумку, насос и аптечку. Через неделю 27-летний водитель ВАЗ-2110 рассказал о похищенном усилителе, колонках, сабвуфере и магнитоле. А 30 июля вор обокрал два автомобиля ВАЗ-2106. Он унес оттуда магнитолы, колонки и два набора ключей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Вчера, 29 ноября, выяснилось, что все это сделал 41-летний рецидивист, который уже находился под следствием. На него заведено уголовное дело и возможно, что это будет его пятое наказание за кражу.