Найден вор, проломивший стену в саратовском гараже

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-30T09:21:14+03:00

Им оказался десять раз судимый мужчина

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Полиция раскрыла кражу полугодичной давности у 78-летней жительницы Заводского района Саратова.

- В отдел потерпевшая обратилась в 11:25 14 мая. По ее словам, кто-то в период с 3 по 13 мая сломал стену кирпичного гаража на улице Пономарева и стащил оттуда металлические изделия и доски на общую сумму 30 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Вчера, 29 ноября, выяснилось, что преступление совершил 44-летний рецидивист. Мужчина уже находился под следствием. За спиной бывалого вора десять обвинительных приговоров.

На него заведено очередное уголовное дело. Злоумышленник во всем признался.