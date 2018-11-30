В поселке Прилужный столкнулись ВАЗ-21074 и Kia Sportage
Пострадали пожилые пассажиры иномарки
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Вчера, 29 ноября, около дома №1 на Придорожной улице поселка Прилужный Энгельсского района случилось ДТП.
- По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-21074 превысил скорость движения, выкатился на встречную полосу и влетел в Kia Sportage, за рулем которой был 46-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.
В результате аварии пострадали пассажиры иномарки. Медицинская помощь на месте потребовалась 69-летнему мужчине, а 66-летняя женщина госпитализирована.