В поселке Прилужный столкнулись ВАЗ-21074 и Kia Sportage

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-30T09:22:42+03:00

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Вчера, 29 ноября, около дома №1 на Придорожной улице поселка Прилужный Энгельсского района случилось ДТП.

- По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-21074 превысил скорость движения, выкатился на встречную полосу и влетел в Kia Sportage, за рулем которой был 46-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии пострадали пассажиры иномарки. Медицинская помощь на месте потребовалась 69-летнему мужчине, а 66-летняя женщина госпитализирована.