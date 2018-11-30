В Энгельсе уничтожили 130 кг яблок из Польши. Видео
Эта продукция запрещена к ввозу в РФ
Уничтожение польских яблок в Энгельсе.
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На полигоне в Энгельсе Саратовской области 27 ноября региональный Россельхознадзор раздавил 130 кг яблок из Польши. Основанием для уничтожения фруктов является то, что эта продукция запрещена к ввозу на территорию РФ.
- Польские яблоки привезли из Казахстана. Подкарантинную продукцию выявили пограничники, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.
Напомним, вместе с этими фруктами в область пытались ввезти также бананы, виноград и другое. Они все оказались без фитосанитарных документов, их отправили обратно.
Уничтожение польских яблок в Энгельсе.