Панков призвал Минкульт и ДОМ.РФ разъяснить жителям планы в отношении складов Рейнеке

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-30T08:58:09+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков обратился в компанию «ДОМ.РФ» и Министерство культуры России с просьбой разъяснить жителям дальнейшие намерения в отношении объекта культурного наследия регионального значения – складов Рейнеке. А также выделить средства на его восстановление из федерального бюджета. Соответствующие письма он направил на имя гендиректора компании Александра Плутника и министра культуры РФ Владимира Мединского.

Как отметил Николай Панков, планы по вовлечению этого объекта в хозяйственный оборот ДОМ.РФ вызвали широкий общественный резонанс. Люди обеспокоены судьбой уникального исторического наследия, не получив исчерпывающей информации о намерениях госкомпании. Это дает основания общественности предполагать, что предложения, готовящиеся для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, связаны с застройкой данной территории.

Усугубляет ситуацию и то, что в обнародованной переписке компании «ДОМ.РФ» и Минкультуры объект рассматривается как имущественный комплекс, без упоминания исторического и культурного значения, который он имеет для нашей области.

- По мнению людей, охранный статус объекта не может гарантировать его сохранность при отсутствии средств на ремонтно-реставрационные работы. В 2017 году при поддержке Минкультуры России здесь был создан Саратовский филиал «Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Жители полагали, что вместе с имущественным комплексом министерство примет на себя и финансовые обязательства не только по восстановлению памятника регионального значения, но и по его развитию как культурного центра. Однако до настоящего времени не финансируются даже необходимые работы для поддержания его в надлежащем состоянии. Люди высказывают опасения, что в такой ситуации памятник могут признать аварийным и снести. Позиция общественности однозначна: историческое наследие нашей области должно быть сохранено, восстановлено и использоваться в интересах людей, — подчеркнул Николай Панков.

В связи с этим депутат призвал Минкультуры России и компанию «ДОМ.РФ» дать исчерпывающие разъяснения жителям по поводу дальнейших планов по использованию складов Рейнеке и объему планируемых финансовых вложений. А также выделить средства на восстановление объекта из федерального бюджета, на что обратил особое внимание министра культуры.