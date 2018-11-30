В Саратове прошло благотворительное мероприятие с участием детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-30T09:13:37+03:00

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В областном Доме работников искусств состоялось благотворительное мероприятие «Мы танцуем, поем и творим сердцем!», организованное Саратовским региональным отделением благотворительного Российского детского фонда в преддверии Международного дня инвалида.

В празднике приняли участие особые дети — обучающиеся по адаптивным программам министерства образования Саратовской области в образовательных учреждениях города.

Концертную программу мероприятия составили яркие и трогательные коллективные и сольные номера детей с особенностями здоровья.

В фойе областного Дома работников искусств была представлена выставка работ прикладного творчества, изготовленных руками детей с ограниченными возможностями по мотивам любимых мультфильмов. Для самых маленьких были организованы занимательные игры с аниматорами.

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- Несмотря на очень юный возраст, все вы уже заслуживаете глубокого уважения и восхищения: Вашей силой воли, мужеством, умением радоваться жизни и радовать окружающих. Среди работ, представленных на выставке — настоящие шедевры. Пользуясь случаем, хочу пожелать вам всегда верить в себя, мечтать и пусть сбываются все ваши заветные желания. Также хотелось бы от души поблагодарить родителей, воспитателей и педагогов, согревающих вас своим вниманием и заботой. Возможности людей, способных «творить сердцем», действительно, безграничны и именно это делает наш мир совершеннее, — поприветствовала участников праздника депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.