За сутки из Саратова вывезли более 1,5 тыс. кубометров снега
В течение дня 170 рабочих и 136 машин будут убирать районы города
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В Саратове продолжается уборка от снега и наледи.
- За сутки из города вывезли 1 568 кубометров снега. На дороги и тротуары высыпали 39 тонн песко-соляной смеси и 13 тонн реагентов, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
В течение дня 170 рабочих и 136 машин будут убирать районы Саратова. Снег вывозит МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».