В Саратове столкнулись два автомобиля такси

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-30T08:34:03+03:00

Пассажирка одного из них госпитализирована

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В Саратове сегодня утром, 30 ноября, столкнулись два автомобиля такси.

- Водитель «Яндекс.Такси» ехал по Большой Горной и не предоставил преимущество другой машине такси — Datsun On-Do, — сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов».

В результате ДТП пострадали оба шофера и пассажирка. Женщину пришлось госпитализировать, водителей осмотрели на месте.

Виновник столкновения уверяет, что двигался по главной дороге. В обстоятельствах происшествия разбираются инспекторы ДПС.