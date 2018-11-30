В Саратове столкнулись два автомобиля такси
Пассажирка одного из них госпитализирована
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В Саратове сегодня утром, 30 ноября, столкнулись два автомобиля такси.
- Водитель «Яндекс.Такси» ехал по Большой Горной и не предоставил преимущество другой машине такси — Datsun On-Do, — сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов».
В результате ДТП пострадали оба шофера и пассажирка. Женщину пришлось госпитализировать, водителей осмотрели на месте.
Виновник столкновения уверяет, что двигался по главной дороге. В обстоятельствах происшествия разбираются инспекторы ДПС.