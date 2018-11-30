Перекрытые улицы и ДТП парализуют движение в Саратове

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-30T08:35:17+03:00

Вскрышные работы на Большой Затонской могут продлиться еще пять дней

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Саратов который день перекрыт серьезными пробками.

Как сообщают очевидцы, причиной заторов во многом являются перекрытые улицы.

Несколько дней подряд ведутся вскрышные работы на улице Большая Затонская. Напомним, ООО «Спецгазстрой» меняет участок газопровода. Предполагается, что улица может быть перекрыта до 5 декабря.

В связи с этим обычно крайне затруднено движение по улицам Чернышевского, Соколовая, а также по мосту через Волгу.

Сегодня, кроме того, на мосту произошло несколько аварий, что вызвало еще больше проблем для едущих из Энгельса в Саратов.

В сервисе «Яндекс.Пробки» автомобилисты выражают свое негодование как перекрытыми улицами, так и водителями, допустившими ДТП.