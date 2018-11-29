Саратовская область выплатила 1,25 млрд рублей долга по кредиту
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами Правительства, на котором обсуждался ряд вопросов.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, губернатор сообщил об улучшении финансового состояния области.
- Впервые за шесть лет мы снизили сумму основного долга области сразу в значительном объеме. Сегодня был погашен кредит на сумму 1,25 млрд рублей. Без привлечения дополнительных займов, обошлись собственными доходами. Это было сделано в непростой экономической ситуации, прежде всего, благодаря новым инвестпроектам и эффективно работающим предприятиям. При этом мы исполняем все условия, прописанные в соглашении с федеральным минфином, — подчеркнул глава региона.