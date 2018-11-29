20 декабря пройдут публичные слушания по будущему онкоцентру Саратовской области

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-29T19:46:14+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами Правительства, на котором обсуждался ряд вопросов.

Губернатор отметил, что до конца этого года предстоит большой объем работы.

- Много важных объектов нужно сдать в декабре. Кроме того, в короткие сроки необходимо завершить подготовительную работу по национальным проектам, чтобы уже в январе 2019 года приступить к конкурсным процедурам и начать реализацию проектных мероприятий, — поставил задачу Валерий Радаев.

Первый зампред правительства Вадим Ойкин доложил об участии региона в национальных проектах, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Саратовская область вошла во все 12 нацпроектов. В федеральном бюджете на ближайшие 6 лет для региона предусмотрено 210 млрд рублей на их реализацию, в 2019 году — более 22 млрд рублей. На территории области планируется строительство 76 объектов.

- Суммы, необходимые для софинансирования, предусмотрены в областном бюджете, причем без увеличения банковских кредитов. На сегодняшний день разработаны «дорожные» карты по каждому нацпроекту. Сейчас оперативно приступаем к реализации вопросов по подписанию соглашений, — сказал Вадим Ойкин.

Глава региона потребовал доложить о подготовке проектной документации строительства онкологического центра. Зампред Валентина Гречушкина сообщила, что разработана «дорожная» карта, и она четко соблюдается по срокам. В настоящее время идет конкурс, по итогам которого будет закуплен проект. К 12 декабря будет проведен технико-ценовой аудит, 20 декабря состоятся общественно-публичные слушания, которые проводит Министерство здравоохранения РФ.

Валерий Радаев поставил задачу перед руководителем социального блока области работать с федеральным центром, сопровождать проект онкоцентра на всех этапах.

- Это сложный проект. Нужно быть на постоянном контакте с рабочей группой минздрава, привлечь к этому процессу ведущих специалистов Саратовской области в онкологии. Никаких срывов быть не должно, — потребовал губернатор.

Глава региона поручил зампреду Правительства Роману Бусаргину проработать с администрацией Саратова все вопросы по земельному участку под будущий онкологический центр.

Роман Бусаргин доложил губернатору об объектах, которые должны быть достроены и введены до конца года. В настоящее время в регионе завершаются 14 крупных проектов, в том числе 9 — в сфере образования, 2 — в спорте, 3 — в других отраслях. По словам зампреда, по каждому объекту составлен график работ до ввода в эксплуатацию, назначены ответственные лица. Осуществляется постоянный контроль со стороны региональной и муниципальной власти.

- Остался ровно месяц. Все объекты должны быть сданы в этом году, — поставил задачу Валерий Радаев.

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