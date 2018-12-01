Завершено расследование убийства по неосторожности в Балашове

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-01T09:11:35+03:00

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В Саратовской области завершено завершили расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего балашовца в убийстве по неосторожности двоюродного брата.

- По данным следствия, в ночь с 19 на 20 сентября 2018 года мужчина распивал спиртное с 38-летним родственником в своей квартире одного из домов на улице 30 лет Победы города Балашова. Последний упрекнул мужчину, что тому жилплощадь досталась в наследство от родителей, в отличие от него самого. Рассвирепев, злоумышленник избил брата руками по голове и выгнал в другую комнату. На следующий день хозяин квартиры обнаружил потерпевшего мертвым, о чем сообщил своему приятелю, который уже вызвал полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

По предварительным данным, мужчина умер из-за тупой травмы головы.

Еще до окончания следствия предполагаемый убийца признал свою вину.

Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено прокурору для передачи в суд.