Саратовские школьники напишут сочинение ЕГЭ по незнакомому тексту

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-02T13:59:42+03:00

В этом году для выполнения задания не нужно искать аргументы из книг

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Школьники будут выполнять последнее задание ЕГЭ по русскому языку в новом формате. Оно представляет из себя текст автора, по теме которого нужно написать сочинение. До сих пор его нужно было аргументировать с опорой на литературный материал. В 2019 году школьники будут работать только с незнакомым текстом, который будет им предложен в бланке.

В этом году планируют отправлять материалы экзаменов в школы через интернет. К 2020 году планируется оставить только эту технологию передачу заданий, вместо доставки КИМ, записанных на защищенные диски.

Как напомнили в региональном министерстве образования, заявку на ГИА девятиклассникам нужно успеть подать до 1 марта. Чтобы сдать аттестацию, нужно пройти экзамены по русскому языку, математике, а также двум предметам на выбор.