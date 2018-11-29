Концерт IC3PEAK в Саратове пока не отменен

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-29T16:10:37+03:00

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Концерт группы IC3PEAK в Саратове должен состояться, как и планировалось, 4 декабря. Как заявляет организатор концерта Татьяна Шевырталова, никаких распоряжений и поручений по отмене концерта им не поступало, а значит саратовцы все-таки послушают электронную музыку.

Напомним, не так повезло фанатам группы из других городов. Концерты под разными предлогами отменялись один за другим.

Как заявили организаторы в Перми, концерт в этом городе не состоялся после просьб местных властей, которые заявили о «суицидальной направленности» текстов группы. В администрации опровергли это сообщение.

Для выступления в Казани пришлось сменить несколько клубов. Только на третьей площадки зрители смогли услышать IC3PEAK. Однако концерт был сорван после начала сотрудниками правоохранительных органов. Оказалось, поступило сообщение о заложенной в зале бомбе. По словам федерального издания East Time Agency ссылающегося на музыкантов, административное давление на организаторов их концертов оказывается в Воронеже, Краснодаре, Ижевске и Саратове.

Саратовские фанаты IC3PEAK опасаются, что начавшаяся с рэпера Хаски тенденция отмены концертов продолжится и на этом исполнителе.

По всей России происходят отмены концертов современных исполнителей, чьи тексты, по мнению представителей власти, склоняют слушателей к суициду, а также к употреблению наркотиков и алкоголя. По этому поводу в ноябре отменили концерт рэперов Элджея, Монеточки и Ганвеста.

Экспериментальная электронная группа IC3PEAK из Москвы состоит из Насти Креслиной и Николая Костылева. Они исполняют музыку в жанре витч-хаус.