2018-11-29T16:10:37+03:00
Звезды

Концерт IC3PEAK в Саратове пока не отменен

Об этом заявили организаторы мероприятия
Дарья Вострикова
Поделиться:
IC3PEAK. Фото с официальной страницы группы в соцсети ВКонтактеIC3PEAK. Фото с официальной страницы группы в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Концерт группы IC3PEAK в Саратове должен состояться, как и планировалось, 4 декабря. Как заявляет организатор концерта Татьяна Шевырталова, никаких распоряжений и поручений по отмене концерта им не поступало, а значит саратовцы все-таки послушают электронную музыку.

Напомним, не так повезло фанатам группы из других городов. Концерты под разными предлогами отменялись один за другим.

Как заявили организаторы в Перми, концерт в этом городе не состоялся после просьб местных властей, которые заявили о «суицидальной направленности» текстов группы. В администрации опровергли это сообщение.

Для выступления в Казани пришлось сменить несколько клубов. Только на третьей площадки зрители смогли услышать IC3PEAK. Однако концерт был сорван после начала сотрудниками правоохранительных органов. Оказалось, поступило сообщение о заложенной в зале бомбе. По словам федерального издания East Time Agency ссылающегося на музыкантов, административное давление на организаторов их концертов оказывается в Воронеже, Краснодаре, Ижевске и Саратове.

Саратовские фанаты IC3PEAK опасаются, что начавшаяся с рэпера Хаски тенденция отмены концертов продолжится и на этом исполнителе.

По всей России происходят отмены концертов современных исполнителей, чьи тексты, по мнению представителей власти, склоняют слушателей к суициду, а также к употреблению наркотиков и алкоголя. По этому поводу в ноябре отменили концерт рэперов Элджея, Монеточки и Ганвеста.

Экспериментальная электронная группа IC3PEAK из Москвы состоит из Насти Креслиной и Николая Костылева. Они исполняют музыку в жанре витч-хаус.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генерал Качев попросил суд не отстранять его от работы
Начальник саратовского МЧС Игорь Качев прибыл в суд
Работники саратовской табачной фабрики могут переехать в Восточную Европу
Жители Ленинского района остались без воды
Мэр Саратова призвал подавать в суд на должников по налогам и за аренду
КВС заменит аварийный водовод по улице Саловская
В СГЮА прошло заседание Совета ректоров вузов Саратовской области
В Саратове благотворители организуют помощь онкобольным
В центре Саратова на пешеходном переходе сбили мужчину
Михаил Исаев рассказал о концессионных решениях по реконструкции саратовского водоснабжения
Управление ГИБДД по Саратовской области просит не давать взятки инспекторам
Саратовские предприниматели вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении
Саратовская спортсменка взяла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по плаванию
Михаил Исаев назвал Саратов живым организмом
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу