2018-11-29T16:07:01+03:00
Общество

Работники саратовской табачной фабрики могут переехать в Восточную Европу

Саратовские инженеры считаются востребованными
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с руководством компании «БАТ Россия».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, был рассмотрен вопрос трудоустройства работников, которые будут уволены при закрытии табачной фабрики.

По словам управляющего директора «БАТ Россия» Аттилы Кундрака, часть работников может быть переведена в Санкт-Петербург. Еще существует возможность трудоустройства на фабриках компании в странах Восточной Европы.

Аттила Кундрак отметил, что саратовские инженеры высококвалифицированы и востребованы.

Тем не менее, часть сотрудников отказалась от переезда в другие регионы, поэтому с ними ведет работу кадровое агентство.

Напомним, табачную фабрику в Саратове планируют закрыть до конца 2019 года. Сейчас там трудятся около 400 человек.

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