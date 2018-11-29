Работники саратовской табачной фабрики могут переехать в Восточную Европу
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с руководством компании «БАТ Россия».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, был рассмотрен вопрос трудоустройства работников, которые будут уволены при закрытии табачной фабрики.
По словам управляющего директора «БАТ Россия» Аттилы Кундрака, часть работников может быть переведена в Санкт-Петербург. Еще существует возможность трудоустройства на фабриках компании в странах Восточной Европы.
Аттила Кундрак отметил, что саратовские инженеры высококвалифицированы и востребованы.
Тем не менее, часть сотрудников отказалась от переезда в другие регионы, поэтому с ними ведет работу кадровое агентство.
Напомним, табачную фабрику в Саратове планируют закрыть до конца 2019 года. Сейчас там трудятся около 400 человек.
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