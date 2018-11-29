2018-11-29T15:54:03+03:00
Общество

Жители Ленинского района остались без воды

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 ноября, жители нескольких улиц Ленинского района Саратова остались без воды.

- Речь идет об участке Курдюмской улицы от Вишневой до 1-ой Аптечной, частных домов на 1-ой Аптечной, Суворова, также на Офицерской улице, начиная от Курдюмской в сторону увеличения нумерации домов, — рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как будет отремонтирован водопровод.

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