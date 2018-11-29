2018-11-29T15:46:16+03:00
Общество

Мэр Саратова призвал подавать в суд на должников по налогам и за аренду

Благодаря искам на нарушителей в бюджет города возвращено 42 млн рубля
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На прошедшем сегодня заседании городской Думы Михаил Исаев призвал жестко бороться с должниками по аренде и оплате НДФЛ, а также изымать из собственности неиспользуемые земельные участки.

- Мы усиливаем исковую деятельность в отношении недобросовестных юридических и физических лиц, – заявил в гордуме Михаил Исаев. - Мной была поставлена задача провести инвентаризацию земельных участков, выявить неиспользуемые, пересмотреть подходы в работе с должниками по арендной плате, по НДФЛ. По итогу данной работы перед бюджетом города погашено 42,5 млн.руб. по НДФЛ, возвращено 64 земельных участков (из них 30 в добровольном порядке), погашена задолженность по арендным платежам в размере 22,2 млн.руб.

Эту работу мэр Саратова обещал продолжать, и призвал усилить меры воздействия на должников и нарушителей вплоть до судебных исков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генерал Качев попросил суд не отстранять его от работы
Начальник саратовского МЧС Игорь Качев прибыл в суд
Концерт IC3PEAK в Саратове пока не отменен
Работники саратовской табачной фабрики могут переехать в Восточную Европу
Жители Ленинского района остались без воды
КВС заменит аварийный водовод по улице Саловская
В СГЮА прошло заседание Совета ректоров вузов Саратовской области
В Саратове благотворители организуют помощь онкобольным
В центре Саратова на пешеходном переходе сбили мужчину
Михаил Исаев рассказал о концессионных решениях по реконструкции саратовского водоснабжения
Управление ГИБДД по Саратовской области просит не давать взятки инспекторам
Саратовские предприниматели вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении
Саратовская спортсменка взяла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по плаванию
Михаил Исаев назвал Саратов живым организмом
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу