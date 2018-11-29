Мэр Саратова призвал подавать в суд на должников по налогам и за аренду

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-29T15:46:16+03:00

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На прошедшем сегодня заседании городской Думы Михаил Исаев призвал жестко бороться с должниками по аренде и оплате НДФЛ, а также изымать из собственности неиспользуемые земельные участки.

- Мы усиливаем исковую деятельность в отношении недобросовестных юридических и физических лиц, – заявил в гордуме Михаил Исаев. - Мной была поставлена задача провести инвентаризацию земельных участков, выявить неиспользуемые, пересмотреть подходы в работе с должниками по арендной плате, по НДФЛ. По итогу данной работы перед бюджетом города погашено 42,5 млн.руб. по НДФЛ, возвращено 64 земельных участков (из них 30 в добровольном порядке), погашена задолженность по арендным платежам в размере 22,2 млн.руб.

Эту работу мэр Саратова обещал продолжать, и призвал усилить меры воздействия на должников и нарушителей вплоть до судебных исков.