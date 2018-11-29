2018-11-29T15:36:23+03:00
Недвижимость

КВС заменит аварийный водовод по улице Саловская

Работы в поселке Юбилейный начнутся до конца текущего года
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«Концессии водоснабжения – Саратов» проводят подготовку к реконструкции магистрального водовода по улице Саловской. По инициативе администрации муниципального образования «Город Саратов» объект включен в инвестиционную программу ООО «КВС» в 2018 году. Замена коммуникаций будет производится на участке от жилого дома №6 до дома № 1 по ул. Усть-Курдюмской.

Стальной водопровод по улице Саловской проложен в 1994 году. За два года на коммуникациях было зафиксировано порядка 20 повреждений. Аварии на сетях приводят к подтоплению проезжей части дороги и образованию наледи, что затрудняет движение пешеходов и автолюбителей.

В результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен участок водосетей протяженностью 145 м. Новые коммуникации выполняются из полимерных материалов, отвечающих техническим и экологическим требованиям. Срок службы обновленного водопровода – не менее 50 лет. К работам планируется приступить уже в 2018 году.

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