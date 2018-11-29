В Саратове благотворители организуют помощь онкобольным

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-29T15:29:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель проекта «Будьте рядом» Алла Фетисова рассказала корреспондентам «КП-Саратов» об итогах совместной работы благотворительных организаций за несколько месяцев.

- Мы очень рады, что проект имеет много откликов. В процессе общения родилось много новых идей и инициатив, — рассказала она. — Совместно с Натальей Биюн и Венерой Павленко родилась акция «Спешите делать добро». Это проект помощи тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Мы будем помогать людям, потерявшим веру в себя, онкологическим больным, которым очень сложно бороться за жизнь. Эта инициатива родилась тогда, когда я познакомилась с одной женщиной, которая перенесла несколько медицинских процедур и находилась в состоянии депрессии. Она не понимала, как наладить свою жизнь после того, через что ей пришлось пройти. Это особенно тяжело женщинам. Тяжело понять, как вновь обрести краски жизни.

- Ежегодно заболевают онкологией в Саратовской области 15 тысяч человек, — поделилась общественница Наталья Биюн, — Больной, которому поставили диагноз «рак», часто остается один на один со своей болезнью. Сейчас нет ни одной семьи в России, где бы не погиб человек от онкологии. Я проводила опрос и в социальных сетях, и среди знакомых, и не встретила ни одного человека, который сказал бы: «У нас в семье этого нет». Но при этом рак — такое же заболевание, как остальные. Даже родственники не всегда понимают, что происходит, и не могут помочь. В наших больницах нет психологов, которые могли бы помочь справиться с такой новостью. Врачи, которые тебя лечат, во многих случаях эмоционально отстраняются от этой ситуации. Мне хочется показать людям, что не только можно победить болезнь, но возможна нормальная жизнь после и в физическом, и в моральном плане. Для этого не нужно много. К примеру, мы планируем привлечь к проекту стилистов, которые покажут, как вернуть женщинам красоту и внешнюю и внутреннюю. Мы реализуем также множество важных инициатив. Недавно у нас была акция: для детской областной больницы в онкологическое отделение закупили на собранные средства кроватки, предназначенные для детей от рождения до года. Потому что были такие случаи, что дети выпадали из кроваток, когда мамам приходилось отлучаться.

По словам Натальи Биюн, найти организаторов проекта «Спешите делать добро» очень просто. Вся информация есть во всех онкологических центрах Саратова.

- Сейчас очень многие обращаются к нам, узнав о нашей работе через знакомых друзей. Можно обратиться по телефону +7-917-326-40-99, — рассказала она.