2018-11-29T15:09:59+03:00
Общество

Управление ГИБДД по Саратовской области просит не давать взятки инспекторам

Обо всех предложениях поделиться деньгами с полицейскими предлагают сообщать по телефону «горячей линии»
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Инспектор ГИБДД не должен брать взяткиИнспектор ГИБДД не должен брать взяткиФото: Александр Уриевский
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Управление ГИБДД Саратовской области распространило в СМИ информацию о горячей линии» куда следует сообщать о всех попытках дачи или вымогательства взяток сотрудниками.

В ГИБДД напомнили, что пытаясь избежать штрафов и наказаний за нарушение ПДД, водители берут на себя риск уголовного преследования, если собираются предложить взятку. Максимальное наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до двух лет и значительный штраф.

- В целях предотвращения фактов склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным действиям, в салонах патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона автомобиля. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действий видеорегистратора, — напоминают в ГИБДД о том, в каких местах дача взятки будет зафиксирована на видео.

Об всех предложениях по передаче денег сотрудникам полиции просят сообщать по телефону 8 (452) 99-56-60 – оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области или по телефону 8 (452) 99-55-62 – «горячая линия» регионального ГУ МВД России.

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