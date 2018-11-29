Саратовские предприниматели вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении
Заявку на конкурс можно отправить до 12 декабря
Изменить размер текста:
Администрация Саратова объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых точек.
- Для участия необходимо украсить вход здания и территорию около него. Можно дать волю фантазии — преображать деревья, ставить ростовые куклы, сказочных персонажей, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Участники будут распределены по шести номинациям: специализированные магазины, мини-маркеты, филиалы сетевых магазинов, точки общепита и предприятия бытового обслуживания.