2018-11-29T15:31:47+03:00
Общество

Саратовские предприниматели вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении

Заявку на конкурс можно отправить до 12 декабря
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Саратова объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых точек.

- Для участия необходимо украсить вход здания и территорию около него. Можно дать волю фантазии — преображать деревья, ставить ростовые куклы, сказочных персонажей, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Участники будут распределены по шести номинациям: специализированные магазины, мини-маркеты, филиалы сетевых магазинов, точки общепита и предприятия бытового обслуживания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генерал Качев попросил суд не отстранять его от работы
Начальник саратовского МЧС Игорь Качев прибыл в суд
Концерт IC3PEAK в Саратове пока не отменен
Работники саратовской табачной фабрики могут переехать в Восточную Европу
Жители Ленинского района остались без воды
Мэр Саратова призвал подавать в суд на должников по налогам и за аренду
КВС заменит аварийный водовод по улице Саловская
В СГЮА прошло заседание Совета ректоров вузов Саратовской области
В Саратове благотворители организуют помощь онкобольным
В центре Саратова на пешеходном переходе сбили мужчину
Михаил Исаев рассказал о концессионных решениях по реконструкции саратовского водоснабжения
Управление ГИБДД по Саратовской области просит не давать взятки инспекторам
Саратовская спортсменка взяла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по плаванию
Михаил Исаев назвал Саратов живым организмом
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу