Саратовские предприниматели вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-29T15:31:47+03:00

Заявку на конкурс можно отправить до 12 декабря

Изменить размер текста: A A

Администрация Саратова объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых точек.

- Для участия необходимо украсить вход здания и территорию около него. Можно дать волю фантазии — преображать деревья, ставить ростовые куклы, сказочных персонажей, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Участники будут распределены по шести номинациям: специализированные магазины, мини-маркеты, филиалы сетевых магазинов, точки общепита и предприятия бытового обслуживания.