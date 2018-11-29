Саратовская спортсменка взяла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по плаванию
Она получила награду в первый день состязаний
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Саратовская спортсменка Ангелина Никифорова взяла «бронзу» в первый день Всероссийских соревнований по плаванию «Резерв России».
Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, девушка проплыла дистанцию 300 м на спине. Она готовилась к состязаниям в спортивной школе Олимпийского резерва по водным видам спорта. Еще один воспитанник школы Даниил Юдин занял четвертое место на дистанции 50 м. Он выступал в стиле баттерфляй.
Спортсменов подготовила тренер Анастасия Ерышова.