2018-11-29T14:40:34+03:00
Общество

Саратовская спортсменка взяла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по плаванию

Она получила награду в первый день состязаний
Дарья Вострикова
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Саратовская спортсменка Ангелина Никифорова взяла «бронзу» в первый день Всероссийских соревнований по плаванию «Резерв России».

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, девушка проплыла дистанцию 300 м на спине. Она готовилась к состязаниям в спортивной школе Олимпийского резерва по водным видам спорта. Еще один воспитанник школы Даниил Юдин занял четвертое место на дистанции 50 м. Он выступал в стиле баттерфляй.

Спортсменов подготовила тренер Анастасия Ерышова.

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