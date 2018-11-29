2018-11-29T14:30:50+03:00
Общество

Михаил Исаев назвал Саратов живым организмом

Глава города выступил с отчетом на заседании Саратовской городской Думы
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня мэр Саратова Михаил Исаев выступил на заседании Саратовской городской Думы с отчетом о работе главы муниципального образования «Город Саратов» и городской администрации за IV квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 года. В своем докладе Михаил Исаев рассказал о том, что в отчетный период был проведен анализ управленческих и организационных процессов в структурных подразделениях.

- Город - это живой организм, он меняется, он сам ставит перед нами цели и задачи, – заявил во время своего выступление глава города Михаил Исаев. Много рабочего времени уходит на «бумажную» работу, поэтому мы начали внедрять электронные платформы, такие как «электронный документооборот» и «управление проектами», - отметил глава города.

Мэр Саратова заверил что первые опыты по оптимизации рабочего процесса с помощью электронных систем связи уже упрощают многие бюрократические процедуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генерал Качев попросил суд не отстранять его от работы
Начальник саратовского МЧС Игорь Качев прибыл в суд
Концерт IC3PEAK в Саратове пока не отменен
Работники саратовской табачной фабрики могут переехать в Восточную Европу
Жители Ленинского района остались без воды
Мэр Саратова призвал подавать в суд на должников по налогам и за аренду
КВС заменит аварийный водовод по улице Саловская
В СГЮА прошло заседание Совета ректоров вузов Саратовской области
В Саратове благотворители организуют помощь онкобольным
В центре Саратова на пешеходном переходе сбили мужчину
Михаил Исаев рассказал о концессионных решениях по реконструкции саратовского водоснабжения
Управление ГИБДД по Саратовской области просит не давать взятки инспекторам
Саратовские предприниматели вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении
Саратовская спортсменка взяла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по плаванию
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу