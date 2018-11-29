Михаил Исаев назвал Саратов живым организмом

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-29T14:30:50+03:00

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Сегодня мэр Саратова Михаил Исаев выступил на заседании Саратовской городской Думы с отчетом о работе главы муниципального образования «Город Саратов» и городской администрации за IV квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 года. В своем докладе Михаил Исаев рассказал о том, что в отчетный период был проведен анализ управленческих и организационных процессов в структурных подразделениях.

- Город - это живой организм, он меняется, он сам ставит перед нами цели и задачи, – заявил во время своего выступление глава города Михаил Исаев. Много рабочего времени уходит на «бумажную» работу, поэтому мы начали внедрять электронные платформы, такие как «электронный документооборот» и «управление проектами», - отметил глава города.

Мэр Саратова заверил что первые опыты по оптимизации рабочего процесса с помощью электронных систем связи уже упрощают многие бюрократические процедуры.