2018-11-29T14:17:48+03:00
Общество

Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега

В городе появится новая техника
Екатерина Семенова
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Саратов готов к уборке снегаСаратов готов к уборке снега
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный снегоуборочным работам.

- Три дня шел снег. Помню, во время первых осадков жителям приходилось штурмовать сугробы. Идти пешком или толкать городской транспорт. Отмечу, пока город держит удар — средняя оценка. В центре традиционно чище. А на окраинах есть над чем работать. Хочу заметить, Володин ставит задачу – относиться к окраинам так же, как к центру. Поэтому уже с весны помог значительно повысить «боеготовность» городских служб по уборке снега. Уже закуплены 50 самосвалов и КДМ на базе «КамАЗ». До конца года поступят еще 24 единицы. Это бобкеты, бульдозер, погрузчики и так далее. Техника городу не поступала с 2012 года. А такой универсальной и в таком обьеме не было ни разу. То есть, будет возможность качественной уборки не только проезжей части, но и тротуаров. Теперь не должно быть отговорки у города, что техники не хватает. Вопрос в том, как сумеют организовать работу. Чтобы снег убирали ночью, не препятствуя движению. А автовладельцам просьба – соблюдать все правила и требования безопасности. Чтобы не было аварий и таких пробок, как вчера, — заявил Николай Панков.

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