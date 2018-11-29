2018-11-29T14:03:25+03:00
Общество

На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу

За победу боролись шесть команд
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Более 30 работников Балаковская АЭС стали участниками соревнования по дартсу в рамках спартакиады атомной станции.

Спортсмены соревновались в лично-командном первенстве в упражнении «Сектор 20». Среди женщин победу одержала инженер электрического цеха Лариса Савченко, второе место заняла инженер по подготовке кадров учебно-тренировочного центра АЭС Татьяна Масленникова, тройку сильнейших замкнула старший инспектор отдела технической инспекции и промышленной безопасности Александра Агапонова.

.

.

У мужчин места распределились следующим образом: первое место – старший электромонтер электроцеха Дмитрий Огарцев, второе – начальник группы отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Владимир Панов, третье – ведущий инженер управления капитального строительства Дмитрий Панченко.

Всего за победу боролись шесть команд от подразделений предприятия. Победителем в командном зачете стала служба главного инженера, призерами турнира – команды электрического цеха (2 место) и управления (3 место).

- В сегодняшних соревнованиях работники Балаковской АЭС в очередной раз продемонстрировали отличную подготовку, спортивный азарт, командное единение и умение вести борьбу до победного результата. Наверное, в таком напоре и заключается лидерство балаковских атомщиков в отрасли, - отметил главный судья соревнований, директор МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Юрий Музыров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
Предприниматели из Саратова узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы
У саратовчанки из квартиры украли деньги и сотовый телефон
Гибелью мужчины на пожаре в Балашове заинтересовались следователи
Панков: Есть большие опасения по поводу онкоцентра в Саратове
В Саратовской агломерации приведено в порядок 64% дорог
Заседание общественной палаты города состоялось с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора
В Саратовской области помидоры за неделю подорожали на 18%
Пробки у моста Саратов-Энгельс могут продлиться еще 4 дня
Школьники познакомились с работой старейшей тепловой станции Саратова
Губернатор потребовал от подчиненных озаботиться новогодними мероприятиями и нацпроектами
Угонщик перепродал краденную «шестерку» за 11 000 рублей
В Саратовскую область переехали 2,4 тыс. соотечественников из-за границы
Браконьер из Пугачева ответит в суде за убийство пятнистого оленя
Пострадавший в ДТП саратовец получит от страховщиков 256 тыс. рублей
Житель Ровного предстанет перед судом за убийство друга ножом и отверткой
Саратовский гендиректор осужден за укрывательство от налогов на 9 млн рублей
Более 100 000 тонн ТКО поступило на концессионные объекты с начала работы Регоператора
Министр культуры пообещала Саратовской области новые зрелища в Год Театра
АО «Саратовгаз» выполняет работы по газификации по принципу «Единое окно»
Саратовец ограбил магазин ради 2500 рублей и трех шоколадок