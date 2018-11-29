На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-29T14:03:25+03:00

За победу боролись шесть команд

Изменить размер текста: A A

Более 30 работников Балаковская АЭС стали участниками соревнования по дартсу в рамках спартакиады атомной станции.

Спортсмены соревновались в лично-командном первенстве в упражнении «Сектор 20». Среди женщин победу одержала инженер электрического цеха Лариса Савченко, второе место заняла инженер по подготовке кадров учебно-тренировочного центра АЭС Татьяна Масленникова, тройку сильнейших замкнула старший инспектор отдела технической инспекции и промышленной безопасности Александра Агапонова.

.

У мужчин места распределились следующим образом: первое место – старший электромонтер электроцеха Дмитрий Огарцев, второе – начальник группы отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Владимир Панов, третье – ведущий инженер управления капитального строительства Дмитрий Панченко.

Всего за победу боролись шесть команд от подразделений предприятия. Победителем в командном зачете стала служба главного инженера, призерами турнира – команды электрического цеха (2 место) и управления (3 место).

- В сегодняшних соревнованиях работники Балаковской АЭС в очередной раз продемонстрировали отличную подготовку, спортивный азарт, командное единение и умение вести борьбу до победного результата. Наверное, в таком напоре и заключается лидерство балаковских атомщиков в отрасли, - отметил главный судья соревнований, директор МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Юрий Музыров.