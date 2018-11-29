Предприниматели из Саратова узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-29T13:58:20+03:00

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В Самаре состоялось четвертое мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Самарской области. Тренинг посетили 140 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт проекта и консультант по управлению инвестициями, финансовому менеджменту. Мероприятие было посвящено принципам построения финансовой модели и ведения отчетности.

На практической части мероприятия участники занимались прогнозированием, рассчитывали точки безубыточности и границы безопасности по выручке, самостоятельно заполняли основные формы отчетности и строили прототип финансовой модели. Предприниматели детально разбирали кейс по продаже брюквы, чтобы лучше понимать термины дебит и кредит. Спикер вовлекал участников в деловую игру, где нужно было продать тонну овощей. Все присутствующие выяснили, что даже в таком, на первый взгляд, простом бизнесе очень важно правильно определять типы операций и учитывать доходы и расходы компании.

- Когда я потеряла свой прошлый проект, то решила начать все с начала. Одна из основных задач, которые я поставила перед собой, — восполнить недостающие знания в сфере финансов. Программа «Бизнес класс»помогла мне почувствовать себя увереннее в мире цифр и отчетностей. Все мастер-классы и онлайн-модули были нацелены на выработку именно практических навыков, которые сразу можно применять в работе, — рассказывает участница программы «Бизнес класс» Мария Шилковская, основатель агентства по организации праздников «Maryapro».

- Грамотное ведение финансовой отчетности поможет предпринимателю объективно оценить финансовое положение своей компании. Такой подход позволит принимать взвешенные управленческие решения и осознанно выбирать вектор развития, — сказал Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому мастер-класс был посвящен теме финансового менеджмента. Участники строили финансовую модель и разбирали основные принципы ведения отчетности. Надеюсь, что полученные навыки окажутся полезными для предпринимателей и помогут дальнейшему развитию их бизнеса.