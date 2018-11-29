У саратовчанки из квартиры украли деньги и сотовый телефон

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-29T13:46:42+03:00

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Сегодня, 29 ноября, полиция раскрыла кражу у 39-летней жительницы Волжского района Саратова.

- По словам женщины, малознакомый мужчина похитил из ее квартиры 4 500 рублей и сотовый телефон, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МВД.

Оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками национальной гвардии области задержали по горячим следам предполагаемого похитителя.

Им оказался 20-летний житель Татищевского района. Молодой человек во всем признался.

Полиции удалось изъять у него часть денег. На парня заведено уголовное дело. Расследование продолжается.