2018-11-29T13:40:16+03:00
Происшествия

Гибелью мужчины на пожаре в Балашове заинтересовались следователи

Началась доследственная проверка
Тимур Гадеев
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По факту гибели на пожаре в Балашове 59 летнего мужчины началась доследственная проверка. Как мы уже сообщали накануне вечером в Балашове, на пульт пожарной службы поступил звонок о возгорании одноэтажного дома по адресу улица Пугачевская 48. На место происшествия выехали пожарные и медики. В результате возгорания 59-летний мужчина погиб, а 52-летний мужчина с ожогами верхних конечностей госпитализирован.

- По предварительной версии, перед пожаром погибший находился в доме вместе с двумя знакомыми. Собравшаяся компания не придала значения тому, что из неисправной печи, в конструкции которой имелись трещины, упали угли на находившиеся рядом сухие дрова, что обусловило быстрое воспламенение. Гостям удалось выбраться из загоревшегося дома, но помощи хозяину жилища они оказать не смогли из-за сильного задымления, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, следов насильственной смерти на теле погибшего мужчины не обнаружено. По результатам пожарно-технической экспертизы будут выявлены причины смерти погибшего и возгорания.

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