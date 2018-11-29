В Саратовской агломерации приведено в порядок 64% дорог

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-29T13:10:03+03:00

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В 2019 году бюджет национального проекта «Безопасные и качественные дороги» для Саратовской области составит 4,9 млрд рублей. Это больше, чем финансирование саратовских дорог за последние два года суммарно, 4 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона значительно возрастет - если за последние пару лет федеральный бюджет выделил 2 млрд. рублей, а областной 1,9 млрд, то в 2019 году на дороги в Саратовской области пойдет 2,7 млрд федеральных средств и 2,2 млрд – областных.

- Владимир Путин, выступая на президиуме Госсовета, предложил уходить от формулировок, которые не расшифрованы для населения. Например, от частого употребления понятия нормативного состояния дорог. Взамен мы должны показывать людям реально сделанное, отвечающее их потребностям, — заявил Валерий Радаев 29 ноября на обсуждении в правительстве региона вопроса о ремонте дорог в саратовской агломерации.

Как уточнили на заседании правительства, запланирован объем работ по приведению дорог в нормативное состояние: 221,9 км – региональные и межмуниципальные трассы, 9,5 км –дороги в Энгельсе, 62 км –дороги в Саратове.

- Мы еще в начале пути - чуть более 60% дорог агломерации привели в нормативное состояние. В следующем году объемы ремонта увеличиваются. И важно уже сейчас отработать процедурные моменты, чтобы в срок провести конкурсы и приступить к ремонтным процессам, — заметил Радаев.