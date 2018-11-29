В Саратовской области помидоры за неделю подорожали на 18%

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-29T12:51:58+03:00

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За минувшую неделю с 19 по 26 ноября в Саратовской области заметнее всего подорожали свежие помидоры — на 18,3%.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, на втором месте по росту цен — огурцы, которые стали дороже на 12,7%.

Выросли цены на другие овощи: капусту, морковь, лук, картофель.

Кроме того, на 1,8% стали дороже куриные яйца, на 1,6% — молоко, на 1,5% — сахар.

Дешевле, в пределах 1%, стали свинина, вареная колбаса, шоколадные конфеты, черный чай, маргарин и пшено.