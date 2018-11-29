Пробки у моста Саратов-Энгельс могут продлиться еще 4 дня

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-29T12:38:47+03:00

Перекрытие проезда по Большой Затонской связано с работами на газовых сетях

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Большая Затонская улица на участке под автомобильным мостом Саратов-Энгельс может остаться закрытой для транспорта до 5 декабря.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, проезд закрыт из-за работ на газовых сетях.

Разрешение на работу компания «Спецгазстрой» получила до 5 декабря.

Сами газовики пообещали администрации завершить работу на пару дней раньше.