Школьники познакомились с работой старейшей тепловой станции Саратова

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-29T12:22:33+03:00

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На Саратовской ГРЭС прошла экскурсия для школьников гимназии №34. Ученики 3 класса не только узнали, откуда в их домах появляется тепло и свет, но и повторили правила энергобезопасности.

Началось знакомство юных саратовцев с истории о строительстве ГРЭС и значимых событиях, которые произошли на станции и имели общероссийские масштабы. Так, в годы войны на ГРЭС впервые в стране начали использовать природный газ как топливо. Наработанный в Саратове опыт по его применению был в дальнейшем внедрен на других генерирующих объектах Советского союза. Сегодня газ стал основным топливом для работы ТЭЦ. Ученики побывали на главном щите управления станции и увидели, как работают турбины и котлы.

После экскурсии ребятам показали мультфильм по энергобезопасности, и после его просмотра энергетики и школьники обсудили, почему так важно соблюдать определенные правила нахождения вблизи энергообъектов: люков, трубопроводов, шах опуска и подъема, а также возле самих ТЭЦ и ГРЭС.

Как отметили на предприятии, внимание детей и их родителей на базовые правила безопасного поведения рядом с объектами теплосетевого комплекса Саратовский филиал «Т Плюс» обращает постоянно. С 2014 года энергокомпания проводит акцию «Безопасность тепла». За последние два года уроки прошли в гимназии №4, Русской классической гимназии, школах №8 и №11, Национальной татарской гимназии, №21, 66, №67 им. О.И. Янковского, Восточно-европейском лицее, в ЧОУ «СОШ ЭЕКО» г. Саратова, а также школах №№ 3,4,5,6,7,10,14,25 г. Балаково.