2018-11-29T12:22:33+03:00
Недвижимость

Школьники познакомились с работой старейшей тепловой станции Саратова

Они узнали, откуда в доме появляется свет и тепло
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Саратовской ГРЭС прошла экскурсия для школьников гимназии №34. Ученики 3 класса не только узнали, откуда в их домах появляется тепло и свет, но и повторили правила энергобезопасности.

Началось знакомство юных саратовцев с истории о строительстве ГРЭС и значимых событиях, которые произошли на станции и имели общероссийские масштабы. Так, в годы войны на ГРЭС впервые в стране начали использовать природный газ как топливо. Наработанный в Саратове опыт по его применению был в дальнейшем внедрен на других генерирующих объектах Советского союза. Сегодня газ стал основным топливом для работы ТЭЦ. Ученики побывали на главном щите управления станции и увидели, как работают турбины и котлы.

После экскурсии ребятам показали мультфильм по энергобезопасности, и после его просмотра энергетики и школьники обсудили, почему так важно соблюдать определенные правила нахождения вблизи энергообъектов: люков, трубопроводов, шах опуска и подъема, а также возле самих ТЭЦ и ГРЭС.

Как отметили на предприятии, внимание детей и их родителей на базовые правила безопасного поведения рядом с объектами теплосетевого комплекса Саратовский филиал «Т Плюс» обращает постоянно. С 2014 года энергокомпания проводит акцию «Безопасность тепла». За последние два года уроки прошли в гимназии №4, Русской классической гимназии, школах №8 и №11, Национальной татарской гимназии, №21, 66, №67 им. О.И. Янковского, Восточно-европейском лицее, в ЧОУ «СОШ ЭЕКО» г. Саратова, а также школах №№ 3,4,5,6,7,10,14,25 г. Балаково.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу
Предприниматели из Саратова узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы
У саратовчанки из квартиры украли деньги и сотовый телефон
Гибелью мужчины на пожаре в Балашове заинтересовались следователи
Панков: Есть большие опасения по поводу онкоцентра в Саратове
В Саратовской агломерации приведено в порядок 64% дорог
Заседание общественной палаты города состоялось с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора
В Саратовской области помидоры за неделю подорожали на 18%
Пробки у моста Саратов-Энгельс могут продлиться еще 4 дня
Губернатор потребовал от подчиненных озаботиться новогодними мероприятиями и нацпроектами
Угонщик перепродал краденную «шестерку» за 11 000 рублей
В Саратовскую область переехали 2,4 тыс. соотечественников из-за границы
Браконьер из Пугачева ответит в суде за убийство пятнистого оленя
Пострадавший в ДТП саратовец получит от страховщиков 256 тыс. рублей
Житель Ровного предстанет перед судом за убийство друга ножом и отверткой
Саратовский гендиректор осужден за укрывательство от налогов на 9 млн рублей
Более 100 000 тонн ТКО поступило на концессионные объекты с начала работы Регоператора
Министр культуры пообещала Саратовской области новые зрелища в Год Театра
АО «Саратовгаз» выполняет работы по газификации по принципу «Единое окно»
Саратовец ограбил магазин ради 2500 рублей и трех шоколадок