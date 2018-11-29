2018-11-29T12:10:02+03:00
Общество

Губернатор потребовал от подчиненных озаботиться новогодними мероприятиями и нацпроектами

Радаев поручил провести все необходимые конкурсы по нацпроектам до нового года
Александр Уриевский
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Радаев на заседании правительства Саратовской области 29 ноябряРадаев на заседании правительства Саратовской области 29 ноябряФото: Александр Уриевский
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На заседании правительства Саратовской области 29 ноября глава региона Валерий Радаев призвал руководителей министерств и ведомств озаботиться подготовкой планов и дальнейшим проведением новогодних мероприятий.

Кроме этого губернатор потребовал внимательно и активно работать по всем соглашениям и документам, которые заключаются с федеральными структурами в рамках реализации нацпроетков в следующем году.

- Чтобы все конкурсы прошли до Нового года, — предупредил Радаев.

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