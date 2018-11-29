Угонщик перепродал краденную «шестерку» за 11 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-29T11:58:56+03:00

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Накануне полицейские и росгвардейцы раскрыли угон автомобиля «ВАЗ 2106». Согласно поступившему заявлению от жителя Саратова, у него была угнана «шестерка» припаркованная возле дома по улице Гоголя, Кировского района.

- 28 ноября нарядом вневедомственной охраны Росгвардии возле дома на улице 3й Кавказский тупик в Заводском районе была обнаружена похожая машина, однако с другими номерами. Поблизости находился владелец автомобиля, он пояснил, что несколько часов назад эту машину за 11 тысяч рублей ему продал некий гражданин, – рассказали «КП-Саратов» в региональной Росгвардии.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, и совместно с сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками вневедомственной охраны был задержан 21-летний саратовец. Как выяснилось, подозреваемый похитил данную машину, затем с другими госномерами и ПТС продал ее незнакомому мужчине выдавая за личный автомобиль. По факту кражи возбуждено уголовное дело.