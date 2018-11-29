В Саратовскую область переехали 2,4 тыс. соотечественников из-за границы
70% трудоспособных граждан нашли работу
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В Саратовскую область с начала 2018 года из-за рубежа приехали 2,4 тыс. соотечественников.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, переселение происходит в рамках федеральной подпрограммы.
Из общего числа прибывших в трудоспособном возрасте, 70% нашли работу.
Кроме того, по программе содействия занятости инвалидам на специально оборудованные места были трудоустроены 44 молодых человека.