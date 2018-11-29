Браконьер из Пугачева ответит в суде за убийство пятнистого оленя

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-29T11:45:42+03:00

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Браконьера из Пугачева обвиняют в убийстве пятнистого оленя.

- Установлено, что 4 ноября 2018 года около 12 часов в лесу около села Преображенка 57-летний мужчина из ружья 12 калибра застрелил животное, причинив ущерб государству в 180 тыс. рублей. Разрешения на охоту у него не было, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении браконьера передано в суд.