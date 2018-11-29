Пострадавший в ДТП саратовец получит от страховщиков 256 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-29T12:18:14+03:00

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Саратовец получит от страховщиков 256 тыс. рублей выплаты.

- Установлено, что 12 октября 2015 года из-за аварии житель Саратова стал «инвалидом с детства». На момент ДТП ему было 16 лет. У виновника столкновения не было договора обязательного страхования ответственности владельцев транпортных средств. Когда ему исполнилось 18 лет, парень обратился к Российскому союзу автостраховщиков с заявлением о выплате компенсации в размере 500 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Всю сумму ему отдавать отказались. Молодой человек обратился в суд о взыскании 215 тыс. рублей и иных выплат по закону о защите прав потребителей.

Заключение прокуратуры Волжского района о возможности удоволетворить иск сподвигло суд принять решение в пользу истца.