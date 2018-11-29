Житель Ровного предстанет перед судом за убийство друга ножом и отверткой
Житель села Ровное обвиняется в убийстве 58-летнего друга.
- По версии следствия, 5 сентября 22-летний мужчина распивал спиртное со своим приятелем в одном из домов на улице Карла Маркса поселка Ровное. Они поссорились и хозяин квартиры принялся оскорблять молодого человека. Не стерпев обиды, он нанес более 50 ударов приятелю отверткой и ножом. Потерпевший умер от потери крови, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Уголовное дело в отношении парня передано в Энгельсский районный суд.
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