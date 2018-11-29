2018-11-29T11:45:39+03:00
Происшествия

Саратовский гендиректор осужден за укрывательство от налогов на 9 млн рублей

Руководителя комбикормового завода осудили на полтора года
Тимур Гадеев
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Бывшего генерального директора ОАО «Саратовский комбикормовый завод» Виктора Тапилина осудили за укрывательство от налогов в особо крупном размере.

- Следствием и судом установлено, что период с мая по октябрь 2017 года Тапилин, являясь генеральным директором ОАО «Саратовский комбикормовый завод» сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В течение нескольких месяцев Тапилин причинил федеральному бюджету России ущерб на сумму свыше 9 000 000 рублей. В ходе предварительного следствия и в суде Тапилин полностью признал свою вину. Приговором ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

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