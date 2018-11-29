2018-11-29T11:30:08+03:00
Звезды

Министр культуры пообещала Саратовской области новые зрелища в Год Театра

Саратов ожидает более 50 театральных премьер
Александр Уриевский
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Министр Татьяна Гаранина пообещала губернатору Валерию Радаеву массу новых зрелищ в новом годуМинистр Татьяна Гаранина пообещала губернатору Валерию Радаеву массу новых зрелищ в новом годуФото: Александр Уриевский
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В Год Театра, который объявлен в Саратовской области, состоится около 50 премьер в профессиональных и любительских театральных коллективах региона. Об этом на заседании правительства 29 ноября сообщила министр культуры Татьяна Гаранина.

Кроме того, по ее словам, в 2019 году в появятся новые театральные фестивали. К примеру, в Театре драмы имени И.А.Слонова организуют театральный фестиваль «Уроки Табакова» для студенческих постановок.

В ТЮЗе имени Ю.П.Киселева запланировано проведение уже состоявшегося фестиваля «От А до Я». В рамках Года Театра выставка театральных художников пройдет в Москве и в Саратове, в музее Радищева.

Гаранина обещала поддержку не только профессиональных но и любительских театров. Она привела в пример 3-й всероссийский фестиваль театров кукол, который пройдет не в театре «Теремок», как можно было ожидать, а в центре имени Руслановой.

Центральным мероприятием станет творческий проект «Саратовская область – театральная планета», включающий целый комплекс мероприятий во всех 11 театрах Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Вольска. Всего в 2019 году будет поставлено порядка 50 премьерных спектаклей.

Министр пообещала работать «над правильной организацией театральной жизни, отсутствие качественного репертуара оборачивается полупустыми залами».

- Мысленно мы уже живем в 2019 году, — заявила Татьяна Гаранина губернатору и присутствующим, говоря о планах.

Церемония открытия Года Театра в Саратовской области пройдёт 13 декабря, в единый день для всей России.

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