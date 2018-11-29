Более 100 000 тонн ТКО поступило на концессионные объекты с начала работы Регоператора

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-29T11:22:44+03:00

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За время работы Регионального оператора по обращению с ТКО с 12 августа по 29 ноября на концессионные объекты Саратовской области поступило более 100 000 тонн коммунальных отходов. Трехкратный рост мусора, проходящего экологически безопасные обработку и захоронение, обеспечен системой учета и контроля работы мусоровывозящих компаний, введённой Регоператором.

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Мы обеспечили прозрачность отрасли и более чем в три раза увеличили массив ТКО, который проходит легальные обработку и захоронение. Для сравнения — за весь 2017 год наши объекты приняли чуть более 150 000 тонн, а за 3 с небольшим месяца работы Регоператора 100 000 тонн. Теперь всем видны реальные объемы образующихся коммунальных отходов. Наша задача – обеспечить население качественной услугой, начиная с контейнерных площадок, где мы уже поставили более 18 тысяч новых баков. Мы увеличили количество высокопроизводительной техники, которая соответствует высоким стандартам качества и позволяет вывозить за рейс в несколько раз больше отходов, не перегружая городские улицы мусоровозами, — сообщил директор Регоператора Михаил Андреев.

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Обработка коммунальных отходов позволяет вернуть в хозяйственный оборот значительное количество вторичных материальных ресурсов, переработка которых сохраняет природные и энергетические ресурсы, уменьшает токсичные выбросы в атмосферу. Функционирование новой отрасли стало возможным благодаря принципам «зеленого инвестирования», которые реализует АО «Управление отходами». Впервые жители Саратовской области смогли оценить пользу инвестиций с точки зрения экологического благополучия. Работа компании в регионе — пример социально ответственного инвестирования в экономически обоснованный инфраструктурный проект.